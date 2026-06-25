Павел Василенко

Сборная Бразилии уверенно обыграла Шотландию со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026, продемонстрировав значительно более высокий класс и эффективность в атаке.

Дубль оформил Винисиус Жуниор, а еще один мяч забил Матеус Кунья.

Главным событием встречи стало возвращение Неймара. Нападающий появился на поле на 76-й минуте, заменив Кунью. Для него это был первый матч за сборную Бразилии за последние 981 день.

Сборная Бразилии победила Шотландию со счетом 3:0, а Неймар впервые за 981 день сыграл за национальную команду. Бразильцы вместе с Марокко вышли в плей-офф.

Бразилия набрала по семь очков и финишировала на первом месте в группе C, выйдя в плей-офф.

Шотландия с тремя баллами сохраняет шансы на выход в плей-офф, однако остается в опасной зоне, так как отрицательная разница мячей (-3) может оставить команду без путевки в 1/16 финала.

Чемпионат мира-2026, 3-й тур

Группа C

Шотландия — Бразилия 0:3

Голы: Винисиус Жуниор 7, 45+3, Кунья 60.