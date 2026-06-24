Вратарь сборной Сенегала пропустит последний матч группового этапа ЧМ-2026
Футболист имеет проблемы со здоровьем
31 минуту назадПодписаться в
Фото: Getty Images
Вратарь сборной Сенегала Эдуар Менди не сыграет в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против Ирака, сообщила пресс-служба африканской команды.
Голкипер пропустит матч из-за травмы колена. 34-летний Менди пройдет дополнительные медицинские обследования, чтобы определить характер травмы и его перспективы дальнейшего участия в турнире.
Сенегалец получил травму левого колена в матче второго тура против Норвегии (2:3) и был заменен на 63-й минуте.
Матч между Сенегалом и Ираком состоится 26 июня в Торонто.