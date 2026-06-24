ФИФА наказала одного, но простила другого — почему Беллингем избежал красной карточки на ЧМ-2026?
Англичанин избежал красной карточки на ЧМ-2026
около 2 часов назадПодписаться в
Полузащитник Джуд Беллингем избежал красной карточки в матче сборной Англии против Ганы (0:0), несмотря на то, что очевидно нарушил новое правило ФИФА, введенное после инцидента с Джанлукой Престианни и Винисиусом Жуниором, которое уже привело к удалению парагвайца Мигеля Альмирона на ЧМ-2026.
Беллингем закрыл рот во время разговора полузащитника сборной Англии с ганским нападающим Джорданом Аю, что должно было привести к дисквалификации на чемпионате мира согласно новым правилам ФИФА.
Согласно новым правилам, судьи имеют право показывать красную карточку игрокам, которые закрывают рот во время конфликта. Однако разговор между 22-летним англичанином и 34-летним ганцем не выглядел конфронтационным, поэтому этот жест не был расценён как повод для дисциплинарного взыскания.
В то же время, игроки всё ещё могут прикрывать рот, общаясь с товарищами по команде.
Перед турниром глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина объяснил, как будет применяться новая директива.
«Если разговор будет дружеским, они могут продолжить без каких-либо проблем», – сказал он.
Тем временем Мигель Альмирон будет отбывать одноматчевую дисквалификацию после того, как стал первым игроком в истории, удалённым с поля за то, что он закрывал рот рукой во время разговора с соперником на поле.
Парагваец нарушил правила в прошлую пятницу, когда в матче между Парагваем и Турцией (1:0) обратился к турецкому игроку сборной Мерту Мюлдюру с закрытым ртом. После предупреждения от турецких игроков и системы VAR, судья показал ему прямую красную карточку.
Дисциплинарный комитет ФИФА впоследствии подтвердил санкцию, которая исключила его из заключительного матча группового этапа сборной Парагвая против команды Австралии в четверг, 25 июня.
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