Павел Василенко

Полузащитник Джуд Беллингем избежал красной карточки в матче сборной Англии против Ганы (0:0), несмотря на то, что очевидно нарушил новое правило ФИФА, введенное после инцидента с Джанлукой Престианни и Винисиусом Жуниором, которое уже привело к удалению парагвайца Мигеля Альмирона на ЧМ-2026.

Беллингем закрыл рот во время разговора полузащитника сборной Англии с ганским нападающим Джорданом Аю, что должно было привести к дисквалификации на чемпионате мира согласно новым правилам ФИФА.

Miguel Almirón covered his mouth and was shown a red card, plus an additional one-match suspension. ❌🇵🇾



Meanwhile, Jude Bellingham covered his mouth against Ghana but walked away without a red. 🤔🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Same action, different outcomes… interesting debate on consistency in… pic.twitter.com/dYoKyHivwv — Micky Jnr (@MickyJnr__) June 24, 2026

Согласно новым правилам, судьи имеют право показывать красную карточку игрокам, которые закрывают рот во время конфликта. Однако разговор между 22-летним англичанином и 34-летним ганцем не выглядел конфронтационным, поэтому этот жест не был расценён как повод для дисциплинарного взыскания.

В то же время, игроки всё ещё могут прикрывать рот, общаясь с товарищами по команде.

Перед турниром глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина объяснил, как будет применяться новая директива.

«Если разговор будет дружеским, они могут продолжить без каких-либо проблем», – сказал он.

Тем временем Мигель Альмирон будет отбывать одноматчевую дисквалификацию после того, как стал первым игроком в истории, удалённым с поля за то, что он закрывал рот рукой во время разговора с соперником на поле.

Парагваец нарушил правила в прошлую пятницу, когда в матче между Парагваем и Турцией (1:0) обратился к турецкому игроку сборной Мерту Мюлдюру с закрытым ртом. После предупреждения от турецких игроков и системы VAR, судья показал ему прямую красную карточку.

Дисциплинарный комитет ФИФА впоследствии подтвердил санкцию, которая исключила его из заключительного матча группового этапа сборной Парагвая против команды Австралии в четверг, 25 июня.