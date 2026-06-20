Сергей Разумовский

Сборная Бразилии после победы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 над Гаити со счетом 3:0 снова вышла на первое место среди самых результативных команд в истории мундиалей. Для пентакампеонов это еще одно знаковое достижение, которое подтверждает их статус одной из самых ярких и успешных сборных в истории мирового футбола.

После этого поединка на счету бразильцев стало 241 забитый мяч на чемпионатах мира. Таким образом, Бразилия опередила Германию, которая на данный момент имеет 239 голов и опустилась на вторую позицию в историческом рейтинге результативности на мундиалях. Однако немцам еще предстоит провести свой матч второго тура.

Отдельно стоит отметить, что эта победа стала для Бразилии не только очередным шагом к успеху на турнире, но и продолжением уникальной беспроигрышной серии в матчах против сборных из Северной Америки на чемпионатах мира. Эта серия длится уже 76 лет и теперь насчитывает десять поединков, в которых бразильцы не терпели поражений.

Статистика этой серии впечатляет своей стабильностью: на счету Бразилии девять побед и одна ничья в матчах против представителей Северной Америки на уровне ЧМ. Такой результат лишь подчеркивает доминирование бразильской сборной в играх против команд из этого региона и ее умение демонстрировать результат именно на мировом первенстве.

Мечтам о шестом чемпионстве мира конец? Лидер сборной Бразилии травмировался в матче против Гаити.