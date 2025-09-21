В пятом туре АПЛ сезона 2025/26 Фулхэм на своем поле принимал Брентфорд.

Матч прошел на арене Крейвен Коттедж и завершился победой хозяев со счетом 3:1. Первыми успеха достигли гости: на 20-й минуте Миккель Дамсгор отправил мяч в ворота соперника. Однако еще до перерыва лондонцы переломили ход игры — отличились Алекс Ивоби и Гарри Вилсон. Во второй половине встречи преимущество хозяев закрепил автогол Итана Пиннока, который и установил окончательный результат.

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок.

Согласно таблице чемпионата Англии, Фулхэм с восемью очками поднялся на седьмое место, а Брентфорд с четырьмя баллами идет семнадцатым.

АПЛ 2025/26. 5-й тур

Фулхэм – Брентфорд – 3:1

Голы: Ивоби, 38, Вилсон, 40, Пиннок, 50 (автогол)