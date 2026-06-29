Павел Василенко

Маккаби Хайфа объявил о подписании полузащитника Карпат Брунинью. Контракт бразильца с израильским клубом подписан на три года, сообщает пресс-служба Маккаби.

По информации Sport 5, Маккаби заплатит львовскому клубу за Брунинью 1,6 миллиона евро. Также добавляется, что зарплата бразильца в новой команде составит 400 тысяч евро в год.

Брунинью выступал за Карпаты с сентября 2024 года. Один сезон он играл за команду на правах аренды из бразильского Атлетику Минейру, а затем был выкуплен за 800 тысяч евро.

За Карпаты бразилец провел 52 матча, в которых забил 17 мячей и отдал восемь результативных передач.

Рыночная стоимость Брунинью оценивается примерно в 1,2 миллиона евро.

Карпаты по итогам сезона 2025/26 финишировали на девятом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 41 очко.