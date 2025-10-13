Бывший главный тренер Оболони Валерий Иващенко в интервью XSPORT поделился мыслями о выступлении сборной Украины в квалификации ЧМ-2026.

После сумасшедшей перестрелки с Исландией (5:3) подопечные Сергея Реброва попробуют наверстать упущенное в сегодняшней игре с Азербайджаном, который в сентябре отобрал у нас очки.

Фото - УАФ

– Валерий Владимирович, могли ли вы представить, что обе команды забьют 8 голов?

– Исландия владела инициативой на протяжении всего матча, но мы реализовали почти 100% моментов. Они наш главный конкурент, и нам нужно было любым образом достичь с ними результата.

Получились настоящие американские горки. Не смогли удержать преимущество после первого тайма. Отлично, что после двух пропущенных при 3:3,

– Тренерам удалось достучаться до игроков?

– Наши могут собраться на один матч. Дело не столько в тренере, сколько в ответственности перед многочисленной армией болельщиков. Все смотрят, переживают за команду. Каждый футболист должен бороться за престиж страны. Несмотря ни на что, удалось выжать максимум из того, что есть.

– С каким планом Ребров выходил на игру в Рейкьявике?

– Наши были осторожны, присматривались. Как только появлялись зоны – забивали голы.

– Однако, провальных отрезков избежать не удалось...

– Исланцы не давали нам головы поднять. Приходилось перебивать соперника верхом, чтобы разрядить ситуацию. В таких матчах на первый план выходят игроки креативного плана, которые могут решать эпизоды, в ситуациях 1в1 или 1в2 взять игру на себя, избежать опеки. В этой игре вингеры замедляли темп, приходилось отдавать мяч назад и снова катать его у центра поля. Многие голы забиваются за счет нестандартных решений игроков.

– Намек на Великана?

– Он имеет эти качества, которые демонстрировал в скромной по меркам УПЛ команде. Да, Гуцуляк забил, но он тормозит игру, не давая динамики. Те же Волошин и Назаренко были в распоряжении Реброва.

– Не ожидали, что возвращение Малиновского окажет настолько позитивный эффект?

– Руслан для этой команды – настоящий лидер. Много пропустил и где-то ему вернулось за месяцы вне футбола.

Фото - УАФ

– Чем вас удивила Исландия?

– Чтобы избежать шаблонов о том, что все научились играть в футбол, я отмечу отход от лекал простого футбола. После прорыва на Евро-2016. Отлично работают между линиями, интересные комбинации. Посмотрите, как выделяется Гудмунссон, на котором многое завязано. Нестандартно двигается, открывается. Необычный профиль, как для игрока из Скандинавии.

– Кто из игроков нашей сборной понравился больше?

– Кого-то одного выделить трудно. Миколенко и Малиновский вернулись после травм и сразу делают разницу на поле. Отлично вошли в игру футболисты с лавки.

– Забарному в сегодняшнем статусе можно простить простые ошибки?

– Не все шло у Ильи. Не было проходных передач между линиями,диагоналей. В основном подыгрывал партнерам. В ПСЖ от него не требуют необычных вещей: защитился, отдал ближнему, участвуешь в подыгрыше.

Приходя из ПСЖ в сборную, все ждут, что его роль будет на первом плане. Скромным можно быть за полем, но хочется видеть от него больше инициативы.

– Ставка на Ваната оправдала себя?

– Контратакующий футбол – то, что нужно. Против таких исландцев читался Довбик, но свою работу Влад выполнил на отлично.

– Кого из травмированных не хватало?

– Цыганкова, который является полной противоположностью Гуцуляка, о чём уже говорили. У Вити есть дриблинг, он может увлечь игрока за собой на скорости. В такой игре в Исландии его не хватало. Тот же Ярмолюк с нестандартными действиями. Нужно иметь футболистов, которые могли бы взять игру под контроль, дать передохнуть.

– Какие уроки стоит вынести Украине, чтобы вторая игра с Азербайджаном не была похожа на предыдущую?

– Задача будет стоять за эти несколько дней восстановиться. Сделать ротацию. Придётся играть первым номером, играть агрессивно. Если будем снова катать мяч без агрессии – повторится сценарий игры в Баку. Раскрывать фланги, много навешивать в штрафную соперника.

Ротация будет. Молодёжь получит шанс проявить себя с первых минут. Как будет проходить восстановление у игроков, которые многого отдали сил против Исландии. В Кракове очень будет нужен быстрый гол в первые 15-20 минут, чтобы деморализовать противника и спокойно довести матч до победы.

Фото - УАФ

– По такому сценарию напрашивается выход в два форварда. Есть в этом смысл?

– А почему нет? Ванат и Довбик могут распределить между собой функции. В чём-то азербайджанцам может быть тяжело держать в фокусе двух разноплановых форвардов?

– С турнирной точки зрения минимальной победы может быть достаточно?

– Сборная уже приучила нас, что вторая игра в спарке даётся тяжело. 3 очка нужны кровь из носа. Выиграй 2 матча в октябре и перед последними турами можно попробовать зацепиться с Францией, не забывая про лобовую игру с Исландией. Реально оценивать свои силы и шансы.

– Позиции главного тренера стали крепче?

– Нужно смотреть динамику. До матча с Исландией мы оставались хозяевами своей судьбы в отборе. Убери Реброва сейчас – что изменится? Пусть человек доведёт дело до конца, а потом уже будет принимать какие-то решения. В сборной ты ничего особо не наиграешь в плане стиля. Его задача – найти оптимальное сочетание игроков во всех линиях, кто на данном этапе готов давать результат. Микроклимат, благоприятная атмосфера, анализ соперника.

