Сергей Стаднюк

Насыщенный футбольный понедельник ожидает болельщиков! В программе дня – сразу четыре матча Первой лиги, самые интересные поединки Второй лиги и целый букет принципиальных матчей европейской квалификации к чемпионату мира-2026. Особое внимание приковано к вечерним матчам сборных, где Украина проведет ключевой поединок в борьбе за плей-офф.

Четыре матча одиннадцатого тура Первой лиги начнутся с самого утра и будут продолжаться в течение всего дня. В 12:30 начнется противостояние Чернигов – ЮКСА, где гости постараются вернуться в гонку за повышение. Через час, в 13:30, одновременно состоятся два поединка: Прикарпатье примет Черноморец, который только при условии победы сравняется с Буковиной. Левый Берег встретится с Ворсклой в матче, где фаворит не выглядит очевидным. Завершит игровой день перволиговый поединок Металлист – Нива Тернополь, который стартует в 15:15.

12:30 | Чернигов – ЮКСА. Прямая трансляция

13:30 | Прикарпатье – Черноморец. Прямая трансляция

14:15 | Левый Берег – Ворскла. Прямая трансляция

15:15 | Металлист – Нива Тернополь. Прямая трансляция

С самых интересных матчей тринадцатого тура Второй лиги вниманию болельщиков предлагается два противостояния с участием лидеров своих групп. В 14:30 в рамках группы Б состоится поединок резервных составов Колоса и Черноморца, где молодые игроки попытаются заявить о себе. Через полчаса, в 15:00, в группе А встретятся Нива Винница и Куликов-Белка в матче, который может повлиять на расстановку сил в верхней части турнирной таблицы.

14:30 | Колос-2 – Черноморец-2. Прямая трансляция

15:00 | Нива Винница – Куликов. Прямая трансляция

Главное событие дня – вечерние матчи квалификации на Мундиаль-2026, где особое внимание приковано к группе D. В 21:45 Украина примет Азербайджан в принципиальном матче, где сине-желтые просто обязаны одержать победу после досадной потери двух очков в первой игре (1:1). Параллельно Исландия примет лидера группы Францию в поединке, где хозяева попытаются создать сенсацию и огорчить подопечных Сергея Реброва. Турнирная таблица пока выглядит следующим образом: Франция уверенно лидирует с 9 очками, Украина занимает второе место с 4 пунктами, Исландия имеет 3 очка, а Азербайджан замыкает квартет с одним очком.

Еще восемь сборных выйдут на поле в 21:45 в рамках других квалификационных групп. В группе A Северная Ирландия примет Германию, тогда как Словакия встретится с Люксембургом. Группа J предложит противостояние сенсационного лидера Северной Македонии и Казахстана, а также встречу Уэльс – Бельгия, где драконы попытаются остановить красных дьяволов на домашнем поле. В группе B одновременно пройдут поединки Словения – Швейцария и Швеция – Косово, где каждая команда будет бороться за ценные очки в гонке за путевками на чемпионат мира.