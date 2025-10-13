Легендарный тренер Йожеф Сабо в интервью сайту BLIK.ua поделился ожиданиями от сегодняшнего матча отбора ЧМ-2026 Украина – Азербайджан, который пройдет в польском Кракове и начнется в 21:45.

«У игроков сборной Украины должна быть спортивная злость на азербайджанцев, потому что после ничьей в Баку на нашу команду обрушился шквал критики. Кроме того, Азербайджан, как команда, слабее Украины, а очки нам нужны, чтобы сохранить второе место.

С первых минут наша команда должна включить скорость, прессинговать и давить на Азербайджан. Чем быстрее мы забьем гол, тем будет проще. Однако вызывает беспокойство то, что наша средняя линия плохо отбирает.

В Баку игра нашей команды — это позор, играли просто ужасно. Думаю, тренерский штаб сделал выводы и в Кракове мы увидим совсем другую игру».