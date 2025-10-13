Сабо: «В Баку игра сборной Украины – это позор, играли просто ужасно»
Эксперт надеется на успех сине-желтых в сегодняшнем поединке
около 3 часов назад
Легендарный тренер Йожеф Сабо в интервью сайту BLIK.ua поделился ожиданиями от сегодняшнего матча отбора ЧМ-2026 Украина – Азербайджан, который пройдет в польском Кракове и начнется в 21:45.
«У игроков сборной Украины должна быть спортивная злость на азербайджанцев, потому что после ничьей в Баку на нашу команду обрушился шквал критики. Кроме того, Азербайджан, как команда, слабее Украины, а очки нам нужны, чтобы сохранить второе место.
С первых минут наша команда должна включить скорость, прессинговать и давить на Азербайджан. Чем быстрее мы забьем гол, тем будет проще. Однако вызывает беспокойство то, что наша средняя линия плохо отбирает.
В Баку игра нашей команды — это позор, играли просто ужасно. Думаю, тренерский штаб сделал выводы и в Кракове мы увидим совсем другую игру».
Команда Реброва в настоящее время занимает второе место в своём квартете, имея четыре зачётных балла.
Азербайджанская сборная с одним очком в активе находится на последней позиции группы D.
