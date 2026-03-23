«Будет очень сложная игра»: Малиновский оценил шансы сборной Украины против Швеции
Матч состоится 26 марта
около 1 часа назад
Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский проанализировал сильные стороны сборной Швеции накануне решающего матча плей-офф квалификации ЧМ-2026. Хавбек подчеркнул высокий индивидуальный уровень соперника. Слова приводит YouTube-канал ФУТБОЛ 360.
Это индивидуально очень хорошая команда. Да, конечно, у них несколько футболистов сейчас выбыли из-за травм, Исак не будет, но у них есть другой нападающий очень высокого уровня. Команда, я считаю, очень физическая, поэтому в плане стандартных положений мы должны быть очень сконцентрированы и не дать им шансов в этих моментах.
Как команда, они сейчас не показывали тех результатов, которые от них ожидают, но в этих матчах они могут показать свою лучшую игру. Поэтому нам нужно сыграть нашу лучшую игру, чтобы пройти Швецию, потому что это очень классная команда. Если брать футболистов – они все играют в европейских чемпионатах. Будет очень трудная игра.
Напомним, 26 марта подопечные Сергея Реброва встретятся со Швецией в рамках плей-офф квалификации ЧМ-2026.
В случае победы сине-желтые разыграют путевку на мундиаль с победителем пары Польша — Албания 31 марта.
