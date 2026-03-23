«Мы увидим этот бой»: Дерек Чисора сделал громкое заявление о поединке Джошуа и Фьюри
Британский боксер уверен, что Эй Джей проведет бой, когда он восстановится
около 2 часов назад
Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) уверен, что долгожданный бой между Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) состоится до конца 2026 года. Слова приводит iFL TV.
Люди должны понимать, что для того чтобы бой состоялся, не обязательно иметь подписанный контракт. Если двое бойцов хотят драться друг с другом, они это сделают. Энтони сейчас восстанавливается, и когда он будет готов, они подерутся. Не нужно, чтобы Эдди Хирн говорил вам об этом. Эй Джей сам себе босс. Он уважает Эдди и Matchroom, но он сам скажет им: «Я готов, организуйте это», и Эдди все сделает. Мы увидим этот бой в этом году.
