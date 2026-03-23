Яремчук присоединился к сборной Украины в Испании, несмотря на информацию о травме.
26 марта сине-желтые встретятся со Швецией
около 2 часов назад
Фото: УАФ
Нападающий Лиона Роман Яремчук прибыл в лагерь национальной сборной Украины в Испании. Об этом официально сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).
Участие форварда в ближайших матчах оставалось под вопросом после заявления главного тренера французского клуба Паулу Фонсеки о проблемах игрока с ахилловым сухожилием.
Видео УАФ
Напомним, 26 марта подопечные Сергея Реброва встретятся со Швецией в рамках плей-офф квалификации ЧМ-2026.
В случае победы сине-желтые разыграют путёвку на мундиаль с сильнейшим в паре Польша — Албания 31 марта.
