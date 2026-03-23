Президент Полесья Геннадий Буткевич и первый вице-президент клуба Александр Усик обратились к главе УАФ Андрею Шевченко и главе Комитета арбитров Екатерине Монзуль из-за ошибок арбитра матча Полесье – Динамо (1:2).

Цитирует заявление пресс-служба клуба.

«В связи с допущением грубых и результативных ошибок арбитром ВАР Денисом Шурманом в матче 19-го тура чемпионата Украины между ФК Полесье (Житомир) и ФК Динамо (Киев), а именно:

– на 21-й минуте – необоснованно не засчитан гол ФК Полесье;

– на 45+3-й минуте – отсутствие очевидного дисциплинарного наказания игрока ФК Динамо (Киев) Кристиан Биловар за грубый фол с риском нанесения серьезного повреждения игроку команды-соперника.

Согласно официальным разъяснениям УАФ, вышеупомянутые решения были признаны ошибочными Главным экспертом по арбитражу Николой Риццоли.

Указанные решения являются грубыми ошибками, которые имели прямое и определяющее влияние на результат матча, что лишило игровой и численной превосходства ФК Полесье в матче с прямым конкурентом.

В связи с изложенным выше, а также принимая во внимание профессиональную оценку, предоставленную Главным экспертом по арбитражу, просим отстранить от судейской деятельности Дениса Шурмана – пожизненно».