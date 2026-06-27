Павел Василенко

Азербайджанский Нефтчи, который тренирует украинский специалист Юрий Вернидуб, проявляет интерес к переходу форварда и капитана луганской Зари Пилипа Будковского.

Как сообщает портал Sportinfo, главной преградой для перехода на данный момент является отсутствие договоренности с Зарей по поводу компенсации за трансфер игрока.

Будковский в составе Зари провел под руководством Вернидуба четыре сезона.

В прошлой кампании 34-летний форвард отметился 13 мячами и двумя ассистами в 29 встречах.

Его контракт с луганским клубом действует до 31 декабря 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Нефтчи в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионате с 59 очками и прорвался в первый квалификационный раунд Лиги конференций.