Будковским интересен иностранный клуб
Футболист может переехать в другую страну
около 1 часа назадПодписаться в
Азербайджанский Нефтчи, который тренирует украинский специалист Юрий Вернидуб, проявляет интерес к переходу форварда и капитана луганской Зари Пилипа Будковского.
Как сообщает портал Sportinfo, главной преградой для перехода на данный момент является отсутствие договоренности с Зарей по поводу компенсации за трансфер игрока.
Будковский в составе Зари провел под руководством Вернидуба четыре сезона.
В прошлой кампании 34-летний форвард отметился 13 мячами и двумя ассистами в 29 встречах.
Его контракт с луганским клубом действует до 31 декабря 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Нефтчи в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионате с 59 очками и прорвался в первый квалификационный раунд Лиги конференций.