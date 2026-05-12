Сергей Разумовский

Форвард Филипп Будковский отметился забитым мячом в матче 28-го тура чемпионата Украины и сравнялся с нападающим киевского Динамо Матвеем Пономаренко в гонке лучших бомбардиров сезона.

Будковский начал поединок против Александрии на скамейке запасных, однако появился на поле после перерыва и быстро сумел повлиять на ход встречи. Уже на 56-й минуте нападающий реализовал пенальти в ворота хозяев поля, помогая своей команде одержать победу со счетом 2:1.

Благодаря этому голу Филипп довел свой бомбардирский счет в текущем розыгрыше чемпионата Украины до 12 мячей. Столько же забитых голов на данный момент имеет и Матвей Пономаренко, который представляет киевское Динамо.

Несмотря на одинаковое количество результативных ударов, Будковский пока что занимает вторую строчку в списке бомбардиров. Причина заключается в количестве проведенных матчей: Филипп сыграл 26 поединков, тогда как Пономаренко забил свои 12 мячей лишь в 14 встречах.

Третье место в рейтинге лучших снайперов чемпионата Украины удерживает нападающий Кривбасса Глэйкер Мендоза. На счету игрока криворожской команды десять забитых мячей, что позволяет ему единолично располагаться сразу за двумя лидерами бомбардирской гонки.

Напомним, Матвей Пономаренко из-за микроповреждения пропустил матч Динамо в 27-м туре чемпионата Украины против ЛНЗ. В то же время киевляне еще должны провести свой поединок 28-го тура, в котором встретятся с Колосом. Встреча состоится 13 мая, а стартовый свисток прозвучит в 15:30.