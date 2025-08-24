Нападающий и один из ключевых игроков Зари Пилип Будковский эмоционально прокомментировал вылет своей команды из Кубка Украины после поражения от Черноморца со счетом 1:2.

Футболист отметил главные причины неудачи и выразил недовольство тем, как команда использовала свои голевые моменты. Цитирует форварда Sport.ua.

«Какие могут быть впечатления? Сегодня мы проиграли, у нас снова было много моментов, которые нам не удалось реализовать. Также мы плохо сыграли возле своих ворот. Есть над чем работать, потому что у нас много ошибок как впереди, так и сзади. Мы постоянно начинаем где-то плохо, пропускаем гол, который действует как эффект “холодного душа”, и мы потом начинаем играть в футбол. Сказал, что надо собраться, выйти и показывать нормальную игру и добиваться результата. Но нужного результата сегодня мы не добились», — сказал Будковский.

После трех сыгранных туров Заря идет на девятом месте в чемпионате Украины, имея в активе четыре очка.