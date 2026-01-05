Украинский форвард Пилип Будковский продлил договор с луганской Зарёй, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее контракт 33-летнего футболиста с клубом УПЛ действовал до лета 2026 года. Новый договор рассчитан на два года, что закрепляет продолжение сотрудничества.

В сезоне 2025/26 Будковский провел 16 матчей во всех турнирах за Зарю, забив восемь голов и оформив одну результативную передачу. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Буковина хотела подписать Будковского.