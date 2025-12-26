Заря может потерять лучшего бомбардира УПЛ
За Будковского готовы платить деньги
26 минут назад
Пилип Будковский / Фото: - ФК Заря
Капитан луганской Зари Пилип Будковский получил приглашение от казахстанского Иртыша, сообщает AmanVibe
Вернувшись в элитный дивизион, клуб из Павлодара заинтересовался 33-летним нападающим из Украины.
Иртыш готов выплатить Заре компенсацию за полгода до завершения контракта. Агенты футболиста запросили у казахстанцев зарплату в 22 тысячи долларов.
Также на столе у Будковского есть предложение от Зари по продлению контракта.
Будковский в этом сезоне сыграл в футболке Зари 16 матчей: 8 голов, 1 ассист.
Капитан Зари с семью голами входит в когорту лидеров бомбардирской гонки по итогам первого круга УПЛ.