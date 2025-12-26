Капитан луганской Зари Пилип Будковский получил приглашение от казахстанского Иртыша, сообщает AmanVibe

Вернувшись в элитный дивизион, клуб из Павлодара заинтересовался 33-летним нападающим из Украины.

Иртыш готов выплатить Заре компенсацию за полгода до завершения контракта. Агенты футболиста запросили у казахстанцев зарплату в 22 тысячи долларов.

Также на столе у Будковского есть предложение от Зари по продлению контракта.

Будковский в этом сезоне сыграл в футболке Зари 16 матчей: 8 голов, 1 ассист.

Капитан Зари с семью голами входит в когорту лидеров бомбардирской гонки по итогам первого круга УПЛ.