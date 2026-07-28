Будущее вингера мадридского Реала Винисиуса Жуниора остается неопределенным. По информации Sky Sport Germany, бразилец получил сразу два варианта для продолжения карьеры — новый контракт с Реалом и предметный интерес со стороны лондонского Арсенала.

Сообщается, что руководство мадридского клуба представило представителям футболиста улучшенное предложение по новому долгосрочному контракту. Реал стремится как можно скорее завершить переговоры и сохранить одного из своих ключевых исполнителей, однако окончательного соглашения стороны пока не достигли.

Между тем ситуацией внимательно пользуется Арсенал. Хотя официального предложения мадридцам английский клуб еще не отправлял, лондонцы уже провели контакты с окружением Винисиуса и представили свое видение будущего игрока. По данным источника, «канониры» готовы активизировать переговоры, если продление сотрудничества между бразильцем и Реалом сорвется.

Ближайшие недели могут стать решающими для будущего одного из лучших вингеров мира. Оба клуба ожидают окончательного решения 26-летнего футболиста, от которого будет зависеть дальнейшее развитие трансферной истории.