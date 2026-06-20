Сергей Разумовский

Вингер Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор продолжает ярко заявлять о себе на чемпионате мира-2026. Один из лидеров Селесао демонстрирует стабильно высокий уровень игры и уже второй раз подряд был признан лучшим футболистом матча.

На нынешнем Мундиале, который проходит в США, Мексике и Канаде, Винисиус отмечается результативными действиями в двух стартовых поединках подряд. В первом туре он стал лучшим игроком встречи против Марокко, которая завершилась ничьей 1:1. Во втором матче группового этапа бразилец снова был в центре внимания — в игре против Гаити он записал на свой счет гол и ассист, помогая команде одержать уверенную победу со счетом 3:0.

Таким образом, Винисиус Жуниор постепенно выходит на роль главной атакующей звезды сборной Бразилии на этом турнире. Его скорость, индивидуальное мастерство и умение решать эпизоды в завершающей трети поля становятся важными факторами для команды.

В то же время в лагере сборной Бразилии есть и серьезные кадровые проблемы. К Неймару, который уже находится в лазарете, присоединился лидер Барселоны Рафинья. Именно на него перед стартом чемпионата мира возлагали большие надежды, иногда даже большие, чем на Винисиуса.

Травма Рафиньи стала неприятным ударом для тренерского штаба селесао, ведь он был одним из ключевых исполнителей в планах команды на турнир. Теперь ответственность за результат в атаке Бразилии еще больше ложится на плечи Винисиуса Жуниора.