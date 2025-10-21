Коноплянка сделал откровенное заявление о Мудрике: «Кто бы в это вообще мог поверить?»
Бывший футболист сборной Украины – о продвижении украинских игроков за границей
Экс-игрок сборной Украины Евгений Коноплянка, который сейчас занимается агентской деятельностью, поделился своим мнением о развитии и продвижении украинских футболистов за границей. Цитирует игрока Футбол 24.
«Все топовые футбольные страны – Испания, Португалия, Франция, Германия – интересуются нашими ребятами. Осталось только, чтобы они сами поняли: нужно работать на максимум. Потому что все в жизни реально. И пример Судакова это отлично показывает.
Даже если вспомнить трансфер Мудрика за сто миллионов – кто бы в это вообще мог поверить пять лет назад? Никто. Но он доказал: если хорошо играешь, неважно, в какой стране или лиге – тебя заметят. Главное – ставить цель и идти к ней, не лениться, жить футболом и получать удовольствие от работы», – сказал Коноплянка.
