Сергей Разумовский

Завершился 25-й тур украинской Первой лиги, который принес сразу несколько важных результатов в борьбе за высшие позиции в турнирной таблице.

Пятница, 24 апреля

Игровая программа стартовала в пятницу, 24 апреля. В единственном матче дня Левый Берег минимально обыграл Подолье со счетом 1:0. Судьбу встречи решил точный удар Банади уже на 10-й минуте, и этого оказалось достаточно для завоевания трех очков.

Первая лига, 25-й тур

Левый Берег – Подолье 1:0

Гол: Банада, 10

Суббота, 25 апреля

В субботу состоялись сразу три матча. Прикарпатье на своем поле уступило ЮКСА со счетом 1:2. Гости сделали хороший задел еще до перерыва благодаря голам Евдокимова, который реализовал пенальти, и Ситникова. Хозяева ответили лишь одним мячом Цюцюры в конце первого тайма, но отыграться так и не смогли.

В другом поединке Пробий одолел Металлург со счетом 3:1. Хотя первыми забили именно гости, впоследствии инициативу перехватил Пробий. В итоге команда ответила тремя мячами и уверенно довела встречу до победы.

Драматичным оказался матч между Металлистом и Фениксом-Мариуполем. Харьковчане были близки к победе после гола Приходько на 63-й минуте, однако в компенсированное время Грицак спас для гостей ничью — 1:1.

Прикарпатье – ЮКСА 1:2

Голы: Цюцюра, 42 – Евдокимов, 30 (пен.), Ситников, 39

Пробий – Металлург 3:1

Голы: Гук, 16, Оринчак, 23 (пен.), Близниченко, 87 – Кириченко, 8

Металлист – Феникс-Мариуполь 1:1

Голы: Приходько, 63 – Грицак, 90+3

Воскресенье, 26 апреля

В воскресенье тур завершился еще четырьмя матчами. Ворскла на выезде обыграла Чернигов со счетом 2:1. Гости забили дважды, а хозяева после выхода в финал Кубка Украины смогли ответить лишь одним голом в конце встречи.

Самый громкий результат тура зафиксирован в матче Виктория – Черноморец. Команда из Сумской области разгромила одного из главных участников в верхней части таблицы со счетом 4:0. Уже на первой минуте Васильев открыл счет, а после перерыва Шпиренок оформил дубль. Точку в поединке поставил Ульянов на 89-й минуте.

Минимальные победы также одержали Агробизнес и Буковина. Агробизнес вырвал три очка в матче против Ингульца благодаря голу Кузьмина на 89-й минуте. А Буковина в труднойпоединка с Нивой Тернополь после вылета из Кубка также дожала соперника в конце игры — победный мяч на 86-й минуте забил Груша.

Чернигов – Ворскла 1:2

Голы: Койдан, 84 – Поцхверия, 9, Байдал, 41

Виктория – Черноморец 4:0

Голы: Васильев, 1, Шпирьонок, 54, 64, Ульянов, 89

Агробизнес – Ингулец 1:0

Гол: Кузьмин, 89

Буковина – Нива Тернополь 1:0

Гол: Груша, 86

Турнирная таблица после 25-го тура

Именно успех Буковины стал одним из ключевых итогов тура. Команда из Черновцов продолжает фантастический сезон, не имея ни одного поражения, и уже набрала 69 очков. В итоге Буковина фактически приблизилась к чемпионскому титулу в Первой лиге.

Ситуация для преследователей, в частности для Черноморца, выглядит уже почти безнадежной. Чтобы сохранить хоть теоретические шансы на первое место, одесскому клубу нужно выиграть все пять матчей, что остались до завершения сезона. В то же время Буковина в таком случае не должна набрать ни одного очка.