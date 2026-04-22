Денис Седашов

Харьковский Металлист 1925 уступил Чернигову в полуфинале Кубка Украины-2025/26. Судьба путевки в финал определилась в серии пенальти.

Уже на 4-й минуте Чернигов остался вдесятером из-за удаления Павла Шушка. Несмотря на численное преимущество и полное доминирование Металлиста 1925, харьковчане не смогли реализовать свои моменты.

В серии одиннадцатиметровых Татаренко отбил удар Кристиана Мба, а решающий гол за Чернигов забил Алексей Зинченко.

Кубок Украины. 1/2 финала

Металлист 1925 – Чернигов – 0:0, (5:6 серия пен.)

Удаление: Шушко, 4

В финале Чернигов встретится с Динамо. Матч состоится 20 мая на Арене Львов.