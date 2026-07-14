Павел Василенко

Контракт с черновицкой Буковиной подписал 22-летний нигерийский полузащитник Эдвин Одинака, который в течение двух прошлых сезонов защищал цвета футбольного клуба Железничар из боснийской Премьер-лиги.

Соглашение с футболистом заключено на два года, сообщает пресс-служба клуба. Одинака стал вторым представителем Нигерии в истории жёлто-чёрных.

В июле 2024 года стал игроком столичного Железничара. За клуб из Сараева выступал в течение двух сезонов и в общей сложности сыграл 62 матча, в которых записал на свой счет три гола и восемь результативных передач.

По данным портала Transfermarkt, стоимость новичка Буковины оценивается в 400 тысяч евро.

Буковина с 81 баллом стала победителем Первой лиги, опередив Черноморец на 16 очков в итоговой турнирной таблице после 30 сыгранных матчей.

Также черновицкий клуб дошёл до полуфинала Кубка Украины, где уступил будущему победителю Динамо (0:3).

3 августа Буковина будет открывать новый сезон УПЛ матчем против ЛНЗ (15:30).