Буковина подписала африканского легионера
Известны детали трудового соглашения
около 3 часов назадПодписаться в
Контракт с черновицкой Буковиной подписал 22-летний нигерийский полузащитник Эдвин Одинака, который в течение двух прошлых сезонов защищал цвета футбольного клуба Железничар из боснийской Премьер-лиги.
Соглашение с футболистом заключено на два года, сообщает пресс-служба клуба. Одинака стал вторым представителем Нигерии в истории жёлто-чёрных.
В июле 2024 года стал игроком столичного Железничара. За клуб из Сараева выступал в течение двух сезонов и в общей сложности сыграл 62 матча, в которых записал на свой счет три гола и восемь результативных передач.
По данным портала Transfermarkt, стоимость новичка Буковины оценивается в 400 тысяч евро.
Буковина с 81 баллом стала победителем Первой лиги, опередив Черноморец на 16 очков в итоговой турнирной таблице после 30 сыгранных матчей.
Также черновицкий клуб дошёл до полуфинала Кубка Украины, где уступил будущему победителю Динамо (0:3).
3 августа Буковина будет открывать новый сезон УПЛ матчем против ЛНЗ (15:30).
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