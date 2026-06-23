Павел Василенко

Вторым легионером, которого черновицкая Буковина подписала этим летом, стал 28-летний хорватский полузащитник Михаэл Клепац, сообщает ТаТоТаке.

Как и в случае с нигерийским вингером Эдвином Одинакой, Клепаца команда Сергея Щищенко нашла в чемпионате Боснии и Герцеговины, где он защищал цвета клуба Широки Бриег.

Срок действия контракта Клепаца с боснийским клубом истек, поэтому новичку УПЛ он достался бесплатно. В прошлом сезоне Михаэл, который может сыграть на позиции вингера или инсайда, провел 15 матчей, в которых забил четыре гола.

В течение карьеры Клепац также выступал за хорватские Папук, Дуго-Полье, Вараджин, Рудеш, боснийский Железничар, словенские Алюминий и Муру, швейцарский Ивердон, узбекистанский ОКМК, а также мальтийский Хамрун Спартанс.