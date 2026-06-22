Павел Василенко

Черновицкая Буковина на своих официальных ресурсах сообщила о трансфере бывшего капитана криворожского Кривбасса Максима Задераки, который подписал с новичком УПЛ контракт на два года.

31-летний полузащитник будет выступать в новом клубе под 20-м номером.

Задерака является воспитанником Александрии. Также играл за донецкий Металлург, который тогда возглавлял нынешний тренер Буковины Сергей Шищенко, Сталь, армянский Арарат, Металлист 1925 и Кривбасс.

В составе криворожского клуба Максим выступал в течение четырех сезонов, сыграв 106 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 11 результативных передач.

Оценочная стоимость хавбека составляет 600 тысяч евро. К черновицкому клубу он присоединился на правах свободного агента.