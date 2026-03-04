Буковина выбила ЛНЗ из Кубка Украины и вышла в полуфинал
Четвертьфинальное противостояние в Черкассах завершилось серией пенальти
около 7 часов назад
Черновицкая Буковина стала вторым полуфиналистом Кубка Украины сезона 2025/26, одержав победу над черкасским ЛНЗ. Матч 1/4 финала состоялся в Черкассах.
Основное время встречи завершилось без забитых мячей — 0:0. Согласно регламенту турнира, команды сразу перешли к серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались гости — 5:4.
Решающий момент матча произошел во время удара защитника хозяев Олега Горина — голкипер Герман Пеньков (Буковина) парировал мяч, обеспечив своей команде выход в следующий раунд.
Кубок Украины. 1/4 финала
ЛНЗ – Буковина – 0:0 (4:5 серия пен.)
Напомним, накануне первую путевку в 1/2 финала завоевало киевское Динамо, которое победило Ингулец.
Поделиться