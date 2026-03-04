Атлетико проходит в финал Кубка Испании, несмотря на разгромное поражение от Барселоны
Героический дубль Берналя чуть не оставил мадридцев за бортом турнира
около 6 часов назад
Мадридский Атлетико стал первым участником финала Кубка Испании сезона 2025/26. Во вторник, 3 марта, подопечные Диего Симеоне уступили Барселоне в ответном матче, однако путевку в решающую стадию им обеспечил разгромный успех в первой игре (4:0).
Каталонцы с первых минут бросились отыгрывать дефицит в четыре мяча. На 30-й минуте Берналь открыл счет, а перед самым перерывом Рафинья реализовал пенальти. Когда на 72-й минуте Берналь оформил дубль, ситуация для мадридцев стала критичной, однако Атлетико сумел закрыться в обороне и удержать необходимый итоговый результат.
Кубок Испании. Полуфинал. Ответный матч
Барселона — Атлетико — 3:0 (по сумме двух матчей — 3:4)
Голы: Берналь, 30, 72, Рафинья, 45+4 (пен.)
Теперь мадридский клуб ожидает своего соперника по финалу, который определится в противостоянии Реал Сосьедад — Атлетик Бильбао.
