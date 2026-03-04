Денис Седашов

Мадридский Атлетико стал первым участником финала Кубка Испании сезона 2025/26. Во вторник, 3 марта, подопечные Диего Симеоне уступили Барселоне в ответном матче, однако путевку в решающую стадию им обеспечил разгромный успех в первой игре (4:0).

Каталонцы с первых минут бросились отыгрывать дефицит в четыре мяча. На 30-й минуте Берналь открыл счет, а перед самым перерывом Рафинья реализовал пенальти. Когда на 72-й минуте Берналь оформил дубль, ситуация для мадридцев стала критичной, однако Атлетико сумел закрыться в обороне и удержать необходимый итоговый результат.

Кубок Испании. Полуфинал. Ответный матч

Барселона — Атлетико — 3:0 (по сумме двух матчей — 3:4)

Голы: Берналь, 30, 72, Рафинья, 45+4 (пен.)

El Atlético de Madrid elimina al Barcelona por 4-3 y se clasifica para la final de Copa del Rey 🔴⚪ pic.twitter.com/wt56VIFYlZ — Atlético de Madrid (@Atleti) March 3, 2026

Теперь мадридский клуб ожидает своего соперника по финалу, который определится в противостоянии Реал Сосьедад — Атлетик Бильбао.

Миколенко помог Эвертону удержать «сухую» победу над Бернли.