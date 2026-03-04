Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (22-1, 19 КО) поделился ожиданиями от будущего кроссоверного поединка между обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО) и звездой кикбоксинга Рико Верхувеном. Слова приводит Sport-express.ua.

Конечно, lucky punch нельзя сбрасывать со счетов, но не в этом случае. Если бы это был кикбоксинг, можно было бы о чем-то говорить, но в боксе я даю мизерные шансы Верховену. У него очень много технических ошибок, за которые Александр его жестко накажет. Рико больше акцентирует внимание на ударах ногами, поэтому в боксе ему будет тяжело. Тем более с таким мастером, как Александр.

Верховен может попробовать сыграть в игру Усика, но быстро поймет, что это ошибка. Дальше он попытается отыграться и пропустит много ударов. А возможно, сразу пойдет ва-банк, совершит ошибки и окажется в нокауте. Как бы то ни было, результат боя будет однозначным.