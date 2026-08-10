Павел Василенко

Джанни Инфантино оказался в серьезном кризисе из-за своих недавних инициатив. Руководители УЕФА, КОНКАКАФ и АФК открыто выступили против президента ФИФА и даже угрожают бойкотом турниров под эгидой мировой федерации, если он не оставит свою должность.

Еще три недели назад Инфантино публично называл чемпионат мира лучшим в истории, а также рассматривал возможность дальнейшего расширения турнира. Однако впоследствии стало известно о его спорном плане относительно будущих мундиалей.

По информации The Times, Инфантино хотел передать права на проведение чемпионатов мира внешней компании, которую должен был возглавить сам. Часть акций этой структуры планировалось передать частным инвесторам.

Инициатива президента ФИФА быстро вызвала сопротивление в Европе. Страны-члены УЕФА выступили против такой задумки, а впоследствии к ним присоединились КОНКАКАФ и АФК.

Теперь три конфедерации, по сообщениям, выступили с общей позицией и требуют отставки Инфантино. В случае отказа они готовы пойти на беспрецедентный шаг – бойкотировать соревнования, которые проводит ФИФА.

Кроме того, представители конфедераций рассматривают возможность создания собственных международных турниров. Таким образом, конфликт вокруг Инфантино может перерасти в масштабное противостояние, способное серьезно изменить структуру мирового футбола.