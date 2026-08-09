Павел Василенко

ФИФА выступила с резким заявлением в защиту президента организации Джанни Инфантино на фоне нового скандала. Руководящий орган мирового футбола осудил «скоординированные и постоянные усилия» отдельных лиц, которые, по мнению ФИФА, пытаются подорвать репутацию организации и её руководителя.

Инфантино оказался под серьёзным давлением после сообщений британских СМИ о его личных отношениях с бывшей сотрудницей УЕФА. The Telegraph утверждает, что во время работы в европейской футбольной организации он способствовал её карьерному продвижению, а после увольнения женщина получила «шестизначную сумму» компенсации. Также сообщается об оплате обучения в бизнес-школе стоимостью около 45 тысяч фунтов.

УЕФА подтвердил изданию AFP, что сотруднице действительно выплата финансовая компенсация при увольнении и оплачено обучение по программе MBA. В то же время ФИФА назвала последние публикации необоснованными и заявила, что они содержат «явно ложную информацию».

Скандал разгорелся на фоне политического кризиса вокруг Инфантино. Президент ФИФА уже заявил о намерении баллотироваться на новый срок в марте 2027 года. Накануне УЕФА выступил против его отменённого плана привлечения частных инвесторов к чемпионату мира.

ФИФА подчеркнула, что не допустит никаких действий во время избирательного процесса, которые будут противоречить её уставу, демократическим процедурам и системе управления организацией.