Павел Василенко

В сборной Уругвая вспыхнул серьезный конфликт накануне решающего матча группового этапа чемпионата мира-2026 против Испании. По информации радиостанции El Espectador, группа ведущих футболистов выразила недовольство методами работы главного тренера Марсело Бьелсы.

Сообщается, что вратарь Серхио Рочет, а также полузащитники Мануэль Угарте, Родриго Бентанкур и Федерико Вальверде провели встречу с аргентинским наставником. Игроки пожаловались на чрезмерные физические нагрузки, которые, по их мнению, привели к травмам в команде, а также раскритиковали тактический план на матч с Испанией.

В ответ Бьелса собрал всю команду и произнес эмоциональную 50-минутную речь. Тренер отверг претензии футболистов и заявил, что подобные попытки давления на него уже случались ранее. По данным источника, аргентинец напомнил о конфликтах вокруг Луиса Суареса и Найтана Нандеса, а также подчеркнул свой вклад в развитие карьеры ряда игроков сборной.

Тем не менее, ситуация только обострилась. Несколько футболистов покинули сборы еще до завершения выступления тренера. Капитан Хосе Хименес пытался успокоить партнеров, однако безрезультатно. Теперь, накануне решающего поединка с Испанией, атмосфера внутри уругвайской сборной остается крайне напряженной.