Павел Василенко

Сегодня сборная Украины примет в Кракове Азербайджан в матче отбора на ЧМ-2026. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

Накануне поединка легендарный полузащитник Динамо Игоря Суркиса – Леонид Буряк – в интервью sport-express.ua оценил игру представителей киевского клуба в составе национальной команды полузащитника Николая Шапаренко и вингера Назара Волошина.

«Я рад, что Волошин и Шапаренко представляют Динамо в основе сборной. Несомненно, есть еще воспитанники Динамо из других клубов. Но динамовцев в национальной команде должно быть еще больше. Я считаю, что наши игроки сыграли достаточно хорошо».

Команда Реброва на данный момент занимает второе место в своей группе, имея четыре зачетных балла.

Азербайджанская сборная с одним очком в активе находится на последнем, четвертом, месте группы D.