Павел Василенко

Сегодня состоится матч четвертого тура группы D квалификации чемпионата мира-2026 между сборными Украины и Азербайджана.

Поединок пройдет в Кракове на стадионе «Краковия». Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Букмекеры уже проанализировали шансы обеих команд на победу и определились с фаворитом. По их мнению, это сборная Украины.

Коэффициенты на поединок Украина – Азербайджан

Победа сборной Украины – 1.21

Ничья – 7.10

Победа сборной Азербайджана – 13.00

В настоящее время сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав четыре очка, Азербайджан – четвертый с одним баллом в активе.

Прямые путевки на чемпионат мира, который состоится летом 2026 года, получат победители каждой из групп.

Команды, которые финишируют на вторых местах в своих группах, весной следующего года сыграют в матчах плей-офф за выход на Мундиаль-2026.