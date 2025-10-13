Украина ‒ Азербайджан: аналитики назвали фаворита матча четвертого тура отбора ЧМ-2026
Игра пройдет в Польше
около 1 часа назад
Сегодня состоится матч четвертого тура группы D квалификации чемпионата мира-2026 между сборными Украины и Азербайджана.
Поединок пройдет в Кракове на стадионе «Краковия». Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Букмекеры уже проанализировали шансы обеих команд на победу и определились с фаворитом. По их мнению, это сборная Украины.
Коэффициенты на поединок Украина – Азербайджан
- Победа сборной Украины – 1.21
- Ничья – 7.10
- Победа сборной Азербайджана – 13.00
В настоящее время сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав четыре очка, Азербайджан – четвертый с одним баллом в активе.
Прямые путевки на чемпионат мира, который состоится летом 2026 года, получат победители каждой из групп.
Команды, которые финишируют на вторых местах в своих группах, весной следующего года сыграют в матчах плей-офф за выход на Мундиаль-2026.
