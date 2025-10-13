После зрелищной победы над Исландией (5:3) в Рейкьявике сборная Украины существенно улучшила свои шансы на выход в плей-офф отбора чемпионата мира-2026. Теперь команда Сергея Реброва подходит к следующему матчу с Азербайджаном в статусе фаворита.

Тем не менее любой результат, кроме победы, может снова разрушить надежды на второе место в группе.

Когда и где смотреть матч Украина - Азербайджан

Матч четвертого тура отбора ЧМ-2026 состоится в понедельник, 13 октября, на стадионе «Краковия» в польском Кракове. Стартовый свисток — в 21:45 по киевскому времени.

Эксклюзивная трансляция на медиасервисе MEGOGO:

онлайн — по подпискам «Оптимальная», «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK»;

бесплатно — на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в T2 и кабельных сетях.

Комментировать матч будут Вадим Скичко и Владимир Зверов, а в аналитической студии будут работать Сергей Лукьяненко, Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Украина: после феерии — время закрепить успех

После разгромной победы над Исландией сборная Украины поднялась на второе место в группе D. Отличились Малиновский (дубль), Гуцуляк, Калюжный и Очеретько.

Тем не менее ситуация с травмами остается сложной: Судаков, Цыганков, Зинченко, Зубков и Мудрик не помогут команде. Несмотря на кадровые потери, Сергей Ребров настроен только на победу:

«Эта игра ничего не будет стоить, если мы не победим в следующем матче», — подчеркнул тренер после матча с Исландией.

Ожидается, что стартовый состав будет таким:

Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Калюжный, Малиновский, Очеретько — Волошин, Гуцуляк, Довбик.

Азербайджан: без побед и без тренера

Азербайджан на старте отбора выглядит главным аутсайдером группы. Эта команда сначала была разгромлена Исландией (0:5), затем сенсационно отобрала очки у Украины (1:1), а в октябрьском туре уступила Франции (0:3).

Еще ранее азербайджанцы остались без главного тренера — Фернанду Сантуш покинулкоманду, и теперь её возглавляет Айхан Аббасов. К тому же, сборная Азербайджана столкнулась с неприятным курьёзом – её вещи не прибыли рейсом в Польшу, что сорвало первый день подготовки.

История противостояний

Команды пересекались всего несколько раз. Последний матч в Баку завершился ничьей 1:1, а в 2006 году в Киеве Украина разгромила Азербайджан 6:0.

Прогноз

Украина имеет значительно более высокий класс и мотивацию. Даже с потерями в составе «сине-жёлтые» должны брать три очка.

