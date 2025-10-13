Павел Василенко

Сегодня состоится игра четвертого тура группы D квалификации чемпионата мира-2026 между сборными Украины и Азербайджана.

Матч пройдет в Кракове на стадионе «Краковия». Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина – Азербайджан

В Украине прямую трансляцию можно будет посмотреть на платформе MEGOGO по подпискам «Оптимальная», «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK N+S», а также в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях на телеканале «MEGOGO СПОРТ».

Сейчас сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав четыре очка, Азербайджан – четвертый с одним баллом в активе.

Прямые путевки на чемпионат мира, который состоится летом 2026 года, получат победители каждой из групп.

Команды, занявшие вторые места в своих группах, весной следующего года сыграют в матчах плей-офф за выход на Мундиаль-2026.