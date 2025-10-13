Павел Василенко

Сегодня состоится матч четвертого тура группы D квалификации чемпионата мира-2026 между сборными Украины и Азербайджана. Бывший тренер сине-желтых Леонид Буряк в интервью сайту Sport-express.ua высказался про хавбеков национальной команды Ивана Калюжного и Олега Очеретько.

«Я не знаю, чем Калюжный занимается на поле. Я и у Реброва спросил: «Что он делает?». Тогда и Степаненко нужно вернуть в сборную. Да, он забивает и поводы для разговоров есть, но я не люблю таких футболистов, которые бьют и хватают, потом бьют и снова хватают. Однако в сборной должны быть и такие игроки. Калюжный играет так же, как в своё время Степаненко. Тот же Очеретько, который вышел на замену, мне понравился больше. Он выполняет те же функции, но на порядок выше в плане мастерства. Но это такое дело. Если Калюжный будет забивать в каждой игре, то пусть играет».

Матч Украина – Азербайджан пройдет в Кракове на стадионе «Краковия». Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

В настоящее время сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав четыре очка, Азербайджан – четвертый с одним баллом в активе.