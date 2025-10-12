Главный тренер сборной Айхан Аббасов рассказал о стратегии на матч четвертого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Украины. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Как и мы, сборная Украины играла против Франции – более сильного соперника. Было видно, что Украина не спешила, провела весь матч в защите, даже во время стандартных положений плотно закрывала зоны. И это нормально. Разница между нами и Украиной сегодня также очевидна. Ход этого матча тоже имеет значение. Иногда важно то, насколько мы работаем, насколько стремимся, чтобы что-то получилось или не получилось.

Сейчас у нас есть определенные мысли, но, конечно, сегодня было бы неправильно их озвучивать. Завтра, если Бог даст, будут некоторые изменения в зависимости от соперника. Главное – у нас есть идеи о том, как одержать победу, и футболисты постараются воплотить их в жизнь.

Завтра нас снова ждет напряженный матч. Мы второй раз подряд сыграем на выезде – это всегда сложно. Что бы мы ни говорили, игроки, конечно, чувствуют усталость, но мы попробуем что-то изменить, стать лучше. Я верю в команду, верю в своих футболистов. Они боролись в гостях против Франции, и в этом матче также должны бороться — еще сильнее. Если мы хотим, чтобы народ гордился нами, это означает, что мы должны добавить, потому что в прошлый раз нам чего-то не хватило.

Мы знаем, что соперник воспринимает этот матч как финал. Они одержали важную выездную победу. Они сильная команда — это очевидно. Мы помним, что дома сыграли с ними вничью, так что теперь их отношение к нам будет другим. Но это нас не пугает. Как я всегда говорю: если мы хотим смотреть в будущее, то должны бороться в таких матчах без страха. Мы уже сказали это нашим игрокам, и я верю, что завтра мы сможем показать хорошую борьбу.