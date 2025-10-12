Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции перед матчем четвертого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана ответил на вопросы о интересе к себе со стороны Панатинаикоса. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Есть клубы, которые интересуются тренерами. Вы посмотрите, что перед этой игрой делали с Ребровым. Но когда какой-то клуб начинает интересоваться, сразу: «О, а как так можно?! Такого не может быть, он же ни о чем».

Действительно, интерес есть, потому что я неплохо работал перед сборной. Есть клубы, которые заинтересованы. Но сейчас я работаю в сборной, уважаю свою страну и точно буду работать со своей командой до конца.