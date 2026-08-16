Сергей Разумовский

Украинская судейская бригада будет работать на первом матче плей-офф Лиги Европы сезона 2026/2027 между шведским Мьельбю и австрийским Зальцбургом, сообщает пресс-служба УЕФА. Поединок состоится 20 августа в Швеции.

Главным арбитром встречи назначен Николай Балакін. На международном уровне он имеет значительный опыт работы и уже неоднократно обслуживал матчи еврокубковых турниров.

Помогать Балакину на боковых линиях будут Александр Беркут и Виктор Матяш. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Дмитрий Панчишин. Таким образом, большинство судейской бригады в предстоящем противостоянии составят представители Украины.

За работу системы видеопомощи арбитрам будут отвечать украинец Денис Шурман и нидерландец Клей Руперти. Они будут следить за ключевыми эпизодами матча и, в случае необходимости, помогать главному рефери принимать решения по возможным нарушениям, голам, пенальти или удалениями.

Балкин стал известен широкой публике после матча УПЛ Полесье – Динамо (1:2). После спорных решений рефери житомирский клуб поднял настоящий скандал.

Напомним, УЕФА запустил революционную платформу для судей.