Павел Василенко

УЕФА официально запустил платформу Clear Line — новую базу данных судейских ситуаций, призванную сделать решения арбитров в европейском футболе более понятными, последовательными и прозрачными.

Инициативу поддержали главы судейских комитетов всех ассоциаций — членов УЕФА. Теперь Clear Line должна стать ориентиром для одинакового трактования футбольных правил и применения VAR как в национальных чемпионатах, так и в турнирах под эгидой УЕФА.

Платформа содержит более 150 различных судейских сценариев. Для каждой ситуации предоставляются детальные объяснения по трактовке эпизода и тому, должен ли видеоассистент вмешиваться. При этом УЕФА подчеркивает один из главных принципов протокола VAR: видеопросмотр должен использоваться только в случае явной и очевидной ошибки.

Clear Line рассчитана не только на арбитров. Доступные видео и визуальные объяснения должны помочь игрокам, тренерам, комментаторам и болельщикам лучше понять логику судейских решений в самых сложных и наиболее дискуссионных моментах.

По словам директора Комитета судей УЕФА Роберто Розетти, платформа должна стать общей точкой отсчета для европейского футбола и помочь стандартизовать использование VAR. В то же время он признал, что совершенно одинаковых ситуаций не существует, а случайные ошибки остаются неизбежными.

УЕФА планирует постоянно обновлять Clear Line, добавляя новые сценарии и уточняя уже существующие рекомендации. Таким образом, организация стремится сделать судейство более понятным для всех участников игры.