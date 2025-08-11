Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский пообщался с журналистами накануне ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с кипрским Пафосом.

«Чувствую себя хорошо, можно сказать, что возвращаюсь к той форме, которая у меня была в конце сбора. Думаю, все будет хорошо.

Уверен, что мы как команда психологически готовы к завтрашней игре. Будет совершенно другая игра, по сравнению с нашим первым матчем в Польше», – цитирует Бучльского клубная пресс-служба.