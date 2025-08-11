Буяльский – о матче с Пафосом: «Это будет совсем другая игра»
Полузащитник поделился ожиданиями от матча с киприотами
40 минут назад
Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский пообщался с журналистами накануне ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с кипрским Пафосом.
«Чувствую себя хорошо, можно сказать, что возвращаюсь к той форме, которая у меня была в конце сбора. Думаю, все будет хорошо.
Уверен, что мы как команда психологически готовы к завтрашней игре. Будет совершенно другая игра, по сравнению с нашим первым матчем в Польше», – цитирует Бучльского клубная пресс-служба.
Матч Пафос – Динамо пройдет 12 августа и начнется в 20:00 по киевскому времени. Первый матч завершился поражением бело-синих со счетом 0:1.
Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с сильнейшим в противостоянии польского Леха и сербской Црвены Звезды.