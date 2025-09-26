Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк сообщил, что бюджет клуба увеличился после повышения в классе из Первой лиги в УПЛ.

Мы в постоянном контакте с Иваном Андреевичем Черноногом и Александром Владимировичем Герегой. После серии неудачных результатов нас уверили, что поддержка остается. Нам, как тренерскому штабу, впервые приходится проходить подобный опыт, когда много проигрышей. Я понимал, что такое может случиться, особенно после беспроигрышного отрезка в Первой лиге из 12 матчей.

Мы понимаем, что за нашей спиной есть мощная компания, но мы полностью придерживаемся нашей стратегии постепенного развития клуба. Галина Федоровна посетила матчи против Динамо и Шахтера и была впечатлена атмосферой, которую создали в Тернополе.

Вырос ли бюджет Эпицентра по сравнению с Первой лигой? Да, но не стану вдаваться в подробности. Во время войны это не очень уместно. Как бы мы ни хотели, футбол сейчас не на первом месте. Но постепенно клуб развивается. У нас вырос админперсонал. Пытаемся выстроить вертикаль, приглашать профессиональных специалистов и давать возможность проявить себя в футболе. Мы не обещаем золотые горы, работая в рамках определенного бюджета. Наше главное преимущество – это стабильность. Поверьте мне, не каждая команда, день в день, выполняет свои обязательства.

До недавнего времени я в этом клубе занимался абсолютно всем. Это я не жалуюсь, а констатирую факт. Сейчас у нас появились менеджеры, медийщики, маркетологи. Эпицентр стремится соответствовать статусу клуба УПЛ и быть максимально представленным на всех уровнях. Английский стиль управления? Так оно и есть. Это крутой опыт, ведь ты развиваешься в разных направлениях, находясь в контексте всего, что происходит в клубе, – сообщил Нагорняк в интервью «Украинскому футболу».