Павел Василенко

Годовой фонд заработной платы Наполи достиг рекордно высокого уровня, а в Италии сообщается, что бюджет клуба увеличился с 110 миллионов евро до 160 миллионов евро на следующий год.

По данным Gazzetta dello Sport, подписание контрактов с высокооплачиваемыми игроками, такими как Кевин Де Брюйне и Расмус Гойлунд, привело к новому рекорду расходов для неаполитанцев. Благодаря этому президент Аурелио Де Лаурентис стремится дать главному тренеру Антонио Конте и его команде лучшие шансы выйти на самый высокий уровень.

Общая сумма в 160 миллионов евро включает зарплаты как игроков, так и тренерского штаба, причем игроки, конечно, составляют большую часть этой цифры.

Увеличение расходов Наполи является частью целенаправленной стратегии, направленной на утверждение неаполитанского клуба как главного игрока европейского футбола. После победы в Скудетто в прошлом сезоне и с таким опытным тренером, как Антонио Конте, амбиции команды Аурелио Де Лаурентиса безграничны. Президент клуба совершил революцию в Наполи с момента своего прихода, и клуб очень отличается от старого Наполи, который страдал от финансовых проблем.

Увеличение расходов за последние 12 месяцев стало результатом нескольких громких трансферов и продлений контрактов. Прошлым летом Ромелу Лукаку получил зарплату в 6 миллионов евро за сезон, а Скотт Мактоминай – 3 миллиона евро. Как сообщается, Де Брюйне будет получать 5,5 миллиона евро за сезон, тогда как Гойлунд будет стоить клубу 5 миллионов евро зарплаты.

Продление контрактов Алекса Мерета и Франка Ангиcсы, а вскоре и Маттео Политано, еще больше увеличит годовые расходы клуба. Это общее увеличение с 110 миллионов евро до 160 миллионов евро составляет скачок на 35%.