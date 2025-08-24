Главный тренер Наполи Антонио Конте подвёл итоги матча 1 тура Серии А против Сассуоло (2:0). Его слова приводит Football Italia.

Мы начали с правильным настроем, хотели задать тон и показать, что мы продолжаем работать. Я все еще опираюсь на старые наработки, чтобы потом интегрировать новых игроков. Последние две недели мы ищем правильную формулу, чтобы три полузащитника могли сосуществовать с Де Брюйне.

Тренер должен ставить лучших игроков, не изменяя их характеристик. В построении игры мы могли бы действовать быстрее и более вертикально. Однако это первая игра, и мы стартовали хорошо, я увидел нужный дух – именно то, что я требовал: агрессию, силу и внимание, как в прошлом году, - рассказал Конте.