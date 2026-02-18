Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко высказался о травме новичка Аякса Александра Зинченко. Его слова приводит VoetbalPrimeur.

На самом деле я должен был быть на стадионе. Алекс пригласил меня. Но в итоге я не смог прийти. Это ужасно. Сначала думаешь: что могло пойти не так? Интуитивно казалось, что это вполне невинная ситуация. Но когда я это увидел, особенно то, как он упал и закричал, я не мог себе представить, что это была симуляция. Я знаю Алекса как бойца и сразу понял: здесь что-то серьезное. Никому не пожелаешь такого. Никого не хочешь видеть в такой ситуации. Я знаю, насколько он был мотивирован. Он так хотел перейти в «Аякс» и сделал все возможное, чтобы попасть сюда. Также хочу отметить «Аякс», который тоже сделал для этого все возможное. Я понимаю, что разочарование у него, у людей и фанатов Аякса сейчас очень велико. Я очень шокирован, мне больно и я сочувствую ему. Алекс также является очень важным игроком для сборной Украины. Прежде всего благодаря его организационным способностям и опыту. Многие игроки его ценят. Это действительно большая потеря для всего украинского футбола, - сказал Левченко.