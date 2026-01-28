Бывшая звезда МЮ возобновила карьеру в Казахстане
Нани решил подзаработать
около 2 часов назад
Нані / Фото - ФК Актобе
Казахстанский Актобе сообщил, что в сезоне 2026 года цвета местного клуба будет защищать звездный португалец Нани.
39-летний ветеран успел поиграть в семи странах: он выступал за такие клубы, как Спортинг, Манчестер Юнайтед, Фенербахче, Валенсия, Лацио, Орландо Сити, Венеция, Мельбурн Виктори, Адана Демирспор.
Последней командой Нани была Эштрела.
Зинченко на шаг от перехода в Аякс.