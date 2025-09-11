Сергей Стаднюк

Завершилась международная пауза. Пятница, 12 сентября, начнет первый клубный футбольный уикенд месяца.

В Первой лиге пройдут два матча 6-го тура. В 13:00 Подолье дома примет Пробой – обе команды стремятся оттолкнуться от дна турнирной таблицы и улучшить свои позиции. А уже в 15:00 Буковина встретится с Черниговом в поединке, который не должен стать проблемным для черновчан, которые могут обогнать Черноморец во главе таблицы. Хотя андердог будет стремиться покинуть зону вылета.

13:00 | Подолье – Пробой. Прямая трансляция

15:00 | Буковина – Чернигов. Прямая трансляция

В украинской Премьер-лиге начнутся баталии пятого тура. В 15:30 Александрия сыграет против ЛНЗ. Для хозяев это шанс набрать первое очко в сезоне. Для гостей – реабилитироваться за поражение в последнем туре перед международной паузой. Еще один поединок вечера пройдет в 18:00 в Ровно, где Верес примет Кудривку. Хозяева рассчитывают начать победную серию после неудачных игр на старте, а сенсационный дебютант стремится доказать, что уже готов навязывать борьбу на высшем уровне.

15:30 | Александрия – ЛНЗ. Прямая трансляция

18:00 | Верес – Кудривка. Прямая трансляция

Европейские чемпионаты подарят поклонникам сразу несколько ярких противостояний. В 21:30 чемпион Германии позапрошлого сезона Байер встретится с Айнтрахтом. В 21:45 стартует матч Лиги 1 между Марселем и Лорьяном. В 22:00 в Примере Севилья сыграет с Эльче, пытаясь обойти конкурента в турнирной таблице. Завершит вечер встреча Бенфики и Санта-Клары в Португалии. Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков имеет шанс дебютировать за «орлов», а голкипер Анатолий Трубин традиционно должен занять место в воротах.

21:30 | Байер – Айнтрахт. Прямая трансляция

21:45 | Марсель – Лорьян. Прямая трансляция

22:00 | Севилья – Эльче. Прямая трансляция

22:15 | Бенфика – Санта-Клара. Прямая трансляция