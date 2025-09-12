Итальянские СМИ подвели итоги выступления нападающего Ромы Артема Довбика во время международной паузы.

Журналисты отметили, что в двух матчах за сборную Украины форвард так и не смог забить, хотя в поединке против Франции имел отличный шанс отличиться.

«Даже Украине не удалось разблокировать Артема: два матча и ни одного гола, лишь 30 минут игры в последнем матче против Азербайджана, который он начал на скамейке запасных. Против Франции он провел на поле 76 минут, но даже богиня удачи отвернулась от украинца: на 65-й минуте он едва не забил гол красивым ударом головой после подачи Зинченко, но Конате отбил мяч на линии, не дав Артему радоваться голу», — написали в Ilromanista.eu.

На клубном уровне в составе римлян Довбик провел 47 игр, где записал на свой счет 17 голов и два ассиста.

Ранее Гасперини определился с ролью Довбика в составе Ромы.