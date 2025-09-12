Итальянские СМИ — о Довбике: «Даже Украине не удалось разблокировать Артема»
Нападающий «Ромы» не отметился голом за сборную Украины
10 минут назад
Итальянские СМИ подвели итоги выступления нападающего Ромы Артема Довбика во время международной паузы.
Журналисты отметили, что в двух матчах за сборную Украины форвард так и не смог забить, хотя в поединке против Франции имел отличный шанс отличиться.
«Даже Украине не удалось разблокировать Артема: два матча и ни одного гола, лишь 30 минут игры в последнем матче против Азербайджана, который он начал на скамейке запасных.
Против Франции он провел на поле 76 минут, но даже богиня удачи отвернулась от украинца: на 65-й минуте он едва не забил гол красивым ударом головой после подачи Зинченко, но Конате отбил мяч на линии, не дав Артему радоваться голу», — написали в Ilromanista.eu.
На клубном уровне в составе римлян Довбик провел 47 игр, где записал на свой счет 17 голов и два ассиста.
Поделиться