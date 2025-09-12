Главный тренер римской Ромы Джан Пьеро Гасперини определился с будущей ролью украинского форварда Артема Довбика, сообщает La Reppublica.

По данным источника, наставник волков полностью доволен игрой Евана Фергюсона, который займет позицию основного нападающего. Довбику отведена роль запасного, и он будет получать игровое время с скамейки запасных.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, забив 17 голов и сделав 4 результативные передачи. Его рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.

Ранее итальянский журналист оценил перспективы Довбика в Роме.